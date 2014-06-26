Сумщина отправила очередную партию призывников в армию На сборном пункте Сумского областного военного комиссариата прошли мероприятия, посвященные отправке молодого пополнения в Вооруженные Силы Украины.

Около 70 юношей отправятся в учебные центры, где получат военные специальности и подготовятся к возможности профессионально защищать свою страну. Провести призывников в армию пришли ученики ССШ № 25, которые подготовили небольшой концерт и принесли свои рисунки с пожеланиями.

И.о. областного военного комиссара подполковник Евгений Варламов и управление образования Сумского городского совета считают, что участие в мероприятии школьников дополнительно мотивирует юношей на качественное выполнение своих обязанностей, а ученики имеют возможность принять участие в мероприятии патриотического воспитания и готовятся через некоторое время пополнить ряды ВСУ.

Благословил юношей на военную службу протоиерей Сумской епархии ПЦУ Богдан.

Всего в Вооруженных Сил Украины Сумщина уже отправила более 300 человек. Командование Сумского областного военного комиссариата в очередной раз обращает внимание, что в зону проведения ООС военнослужащие срочной службы не направляются.