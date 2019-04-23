Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 17:50492

В Ромнах спасатели оказали помощь ребенку, который оказался закрытым в квартире

14 мая в 14:35 в Службу спасения «101» поступило сообщение о необходимости оказания помощи по улице Гостиннодворской в г. Ромны.

По предварительным данным в квартире находился малолетний ребенок.

На место происшествия прибыло отделение 14-й Государственной пожарно-спасательной части. Работники Службы спасения с помощью немеханизированного инструмента открыли дверь, и передали ребенка родителям.

Всего для оказания помощи в обоих случаях привлекалось 5 человек личного состава и 1 единица спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Общество Спасатели
view counter

По тематике

Сумские спасатели трижды помогали жителям в открывании входных дверей
14.05.2019 17:50

Сумские спасатели трижды помогали жителям в открывании входных дверей

13 мая в 13:12 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о необходимости оказания помощи по ул. Профессиональная в г....

14.05.2019 16:05

На Сумщине спасатели транспортировали пожилую женщину до «скорой»

13 мая в 18:36 в Службу спасения «101» поступило сообщение о необходимости оказания помощи медицинским работникам в транспортировке пожилой женщины...

14.05.2019 12:38

Сумські рятувальники перевіряють пункти проведення ЗНО

З 21 травня по 13 червня 2019 року в Сумській області відбудеться зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень випускників системи загальної...

14.05.2019 11:12

Дырища ЖКХ: спасатели помогли сумчанке, которая упала в канализационный колодец

13 мая в 23:55 на телефонную линию экстренного вызова «101» поступила информация о необходимости оказания помощи....

В Сумах пожарные спасли мужчину и проводили ему реанимационные мероприятия до прибытия врачей
11.05.2019 10:36

В Сумах пожарные спасли мужчину и проводили ему реанимационные мероприятия до прибытия врачей

10 мая в 8:09 в Службу спасения «101» поступила информация о пожаре в 5-этажном жилом доме по ул. Садовая в...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.