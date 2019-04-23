В Ромнах спасатели оказали помощь ребенку, который оказался закрытым в квартире 14 мая в 14:35 в Службу спасения «101» поступило сообщение о необходимости оказания помощи по улице Гостиннодворской в г. Ромны.

По предварительным данным в квартире находился малолетний ребенок. На место происшествия прибыло отделение 14-й Государственной пожарно-спасательной части. Работники Службы спасения с помощью немеханизированного инструмента открыли дверь, и передали ребенка родителям. Всего для оказания помощи в обоих случаях привлекалось 5 человек личного состава и 1 единица спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.