В Ромнах спасатели оказали помощь ребенку, который оказался закрытым в квартире

По предварительным данным в квартире находился малолетний ребенок.
На место происшествия прибыло отделение 14-й Государственной пожарно-спасательной части. Работники Службы спасения с помощью немеханизированного инструмента открыли дверь, и передали ребенка родителям.
Всего для оказания помощи в обоих случаях привлекалось 5 человек личного состава и 1 единица спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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