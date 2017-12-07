Журналістка з Сумщини видала книгу Журналістка Ольга Саліпа видала книгу поезії «Територія жінки».

«Душа жінки — як дім із великими вікнами, мереживними фіранками, солодкими ароматами, широким ліжком, круглим столом для гостей. Тут є де посмакувати солодким, поплакати, поговорити, прокинутися в обіймах коханого на зім’ятих уночі простирадлах. Територія жінки — її дім, її душа, внутрішній світ. У якийсь куточок вона пускає гостей легко, кудись — лише особливих, а десь залишається на самоті.

Кожен розділ цієї книги поезій — особлива кімната, особливі думки та мрії.

Хочете знати, про що мовчить жінка, коли п’є ранкову каву, — заходьте на її територію.

У кожному вірші — сторінка життя, не вигаданого, а справжнього, прожитого й відчутого до кінчиків пальців, веснянок на обличчі, до найглибших глибин душі. Це потік енергії, болю і душевного спокою від образів і полотен, майстерно виписаних поетесою.

І ще, не вірте, що ця книжка — не лише для жінок. У ваших руках справжній путівник для чоловіка по незнайомій території — Території Жінки», - йдеться в анотації.

Ольга Саліпа родом з Тернопільщини, працювала в Тростянці, після загибелі чоловіка в АТО, з двома синами переїхала до Хмельницького, де нині працює на посаді головного спеціаліста по зв'язках із ЗМІ, політичними партіями та громадськими організаціями.