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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 16:50600

В Сумах разрисовали тротуары предупреждающими надписями

Патрульные и общественность предупреждают пешеходов об опасности с помощью информационных надписей.

Сегодня, 15 мая, в рамках всеукраинской акции «Ответственный пешеход» патрульные и активисты напомнили горожанам, как правильно переходить проезжую часть с помощью предупредительных надписей у нерегулируемых пешеходных переходов.

Места нанесения надписей выбрали не случайно. Это нерегулируемые пешеходные переходы в местах массового скопления людей, вблизи учебных заведений и мест с повышенным уровнем опасности.

«Возьми ребенка за руку», «Сними наушники», «Спрячь телефон», «Велосипедист» - именно такие простые напоминания теперь на тротуарах областного центра.

Патрульные напоминают пешеходам, что их безопасность в их руках: лучше дождаться зеленого сигнала светофора, спрятать телефон, снять наушники, не проехать, а перевезти велосипед в руках через перекресток.

Право Надписи на дорогах ПДД
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