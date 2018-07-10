В Сумах разрисовали тротуары предупреждающими надписями Патрульные и общественность предупреждают пешеходов об опасности с помощью информационных надписей.

Сегодня, 15 мая, в рамках всеукраинской акции «Ответственный пешеход» патрульные и активисты напомнили горожанам, как правильно переходить проезжую часть с помощью предупредительных надписей у нерегулируемых пешеходных переходов.

Места нанесения надписей выбрали не случайно. Это нерегулируемые пешеходные переходы в местах массового скопления людей, вблизи учебных заведений и мест с повышенным уровнем опасности.

«Возьми ребенка за руку», «Сними наушники», «Спрячь телефон», «Велосипедист» - именно такие простые напоминания теперь на тротуарах областного центра.

Патрульные напоминают пешеходам, что их безопасность в их руках: лучше дождаться зеленого сигнала светофора, спрятать телефон, снять наушники, не проехать, а перевезти велосипед в руках через перекресток.