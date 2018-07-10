В Сумах разрисовали тротуары предупреждающими надписями

Сегодня, 15 мая, в рамках всеукраинской акции «Ответственный пешеход» патрульные и активисты напомнили горожанам, как правильно переходить проезжую часть с помощью предупредительных надписей у нерегулируемых пешеходных переходов.
Места нанесения надписей выбрали не случайно. Это нерегулируемые пешеходные переходы в местах массового скопления людей, вблизи учебных заведений и мест с повышенным уровнем опасности.
«Возьми ребенка за руку», «Сними наушники», «Спрячь телефон», «Велосипедист» - именно такие простые напоминания теперь на тротуарах областного центра.
Патрульные напоминают пешеходам, что их безопасность в их руках: лучше дождаться зеленого сигнала светофора, спрятать телефон, снять наушники, не проехать, а перевезти велосипед в руках через перекресток.
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