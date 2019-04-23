В Сумах будут садить можжевельник, но не туи, ели и сосны

«Прошу в озеленении Сум использовать вместо спиленных деревьев побольше хвойных растений. Например, туй.
Также на некоторых участках при их озеленении также хорошо будет использовать такие хвойники как можжевельник казацкий (то есть кустообразные и пирамидальные, невысокого роста хвойники).
Прошу внести в план озеленения Сум побольше хвойных растений», - писал автор петиции Кириченко Ярослав Сергеевич.
Ответ на электронную петицію:
«Ваша электронная петиция рассмотрена в департаменте инфраструктуры города Сумского городского совета.
Сообщаем, что это предложение учтено, и осенью текущего года при плановом посадке новых деревьев и кустарников будет увеличено количество саженцев можжевельника всех его видов.
Вместе с тем отмечаем, что посадки елок, сосны и туй проблематичны, учитывая низкий уровень сознания и культуры определенной части жителей нашего города. Так, ели и сосны используются этой частью населения для новогодних праздников, а места под туями становятся любимыми участками для выгула животных».
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