Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 16:57519

В Сумах будут садить можжевельник, но не туи, ели и сосны

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Озеленение Сум с помощью хвойных растений».

«Прошу в озеленении Сум использовать вместо спиленных деревьев побольше хвойных растений. Например, туй.

Также на некоторых участках при их озеленении также хорошо будет использовать такие хвойники как можжевельник казацкий (то есть кустообразные и пирамидальные, невысокого роста хвойники).

Прошу внести в план озеленения Сум побольше хвойных растений», - писал автор петиции Кириченко Ярослав Сергеевич.

Ответ на электронную петицію:

«Ваша электронная петиция рассмотрена в департаменте инфраструктуры города Сумского городского совета.

Сообщаем, что это предложение учтено, и осенью текущего года при плановом посадке новых деревьев и кустарников будет увеличено количество саженцев можжевельника всех его видов.

Вместе с тем отмечаем, что посадки елок, сосны и туй проблематичны, учитывая низкий уровень сознания и культуры определенной части жителей нашего города. Так, ели и сосны используются этой частью населения для новогодних праздников, а места под туями становятся любимыми участками для выгула животных».

Общество Озеленение Петиция
view counter

По тематике

14.05.2019 16:09

Мэру Сум напомнили об обещании отремонтировать дорогу (петиция)

На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Просим Лысенко Александра Николаевича выполнить обещание по ремонту улицы Брянская»....

Сумчане просят резиновые беговые дорожки в парках
14.05.2019 15:52

Сумчане просят резиновые беговые дорожки в парках

Соответствующая петиция зарегистрирована в Единой системе местных петиций сегодня, 14 мая....

14.05.2019 15:16

Сумские власти все проблемы теперь списывают на недобор в бюджете

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Немедленный и капитальный ремонт моста КРЗ до улицы Героев Крут»....

Петиция о строительстве метро в Сумах собрала подписи меньше чем за сутки
11.05.2019 10:07

Петиция о строительстве метро в Сумах собрала подписи меньше чем за сутки

Онлайн-петиция «МЕТРОПОЛИТЕН», зарегистрированная 10 мая в Единой системе местных петиций за сутки собрала больше 300 подписей....

В Сумах предлагают построить метро
10.05.2019 10:50

В Сумах предлагают построить метро

На сайт онлайн-петиций зарегистрировано обращение «МЕТРОПОЛИТЕН»....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.