Служба порятунку закликає українців дотримуватись правил пожежної безпеки у побуті

Так, з початку року на Сумщині вогонь забрав життя 27 громадян, 17 були травмовані. Рятувальники зазначають, що найчастіше причиною пожеж стає людська недбалість, необережне поводження з вогнем, несправні побутові прилади та перенавантаження електромережі.
Шановні українці!
Зважаючи на невтішну статистику щодо виникнення побутових пожеж, Державна служба України з надзвичайних ситуацій закликає усіх дбати про належний протипожежний стан власних помешкань та дотримуватись правил пожежної безпеки, адже загрозу завжди краще попередити, ніж мати справу з її наслідками.
Зокрема:
Пам'ятайте! Сумлінне дотримання правил пожежної безпеки під час опалювального періоду – запорука збереження життя!
Управління Державної служби України
з надзвичайних ситуацій у Сумській області
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