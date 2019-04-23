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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 17:14498

Под стражу взяли глуховчанина, запустившего в полицейского бутылку с кислотой

Глуховским отделом Шосткинской местной прокуратуры сообщено о подозрении 24-летнему жителю Глуховского района, который бросил в полицейского бутылку с кислотой, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 4 ст. 296 (грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождавшееся особой дерзостью, совершенное с применением предмета, заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений) УК Украины. По ходатайству прокуратуры решением Глуховского горрайонного суда от 15 мая 2019 года ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Событие произошло в г. Глухов 13 мая 2019 года около 23.00. Подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вместе с друзьями стоял у остановки общественного транспорта. В это время мимо них проходил участковый офицер Глуховского отдела полиции, который в свободное время вместе со своей девушкой провожали домой ее подругу. Подозреваемый беспричинно стал выкрикивать слова грубой нецензурной брани в сторону правоохранителя. Полицейский сделал замечание молодому человеку и пошел к дому. А когда через несколько минут он вместе со своей девушкой вышли из дома и снова проходили мимо подозреваемого, тот снова начал выкрикивать нецензурные слова, а затем бросил в него бутылку с веществом, которое по предварительным данным является силикатной кислотой.

«Подозреваемый уже не впервые попадает в поле зрения правоохранителей, до этого он был дважды осужден. По последнему приговору за кражу он получил 3 года лишения свободы с испытательным сроком 2 года. На этот раз он может попасть за решетку на 7 лет», - рассказал начальник Глуховского отдела Шосткинского местной прокуратуры Антон Прокопенко.

Право Глухов Кислота Нападение на полицейского Под стражу
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