Сумчан зовут на городской день здоровья

К соревнованию приглашаются команды учреждений общего среднего образования города, профессионально-технических учебных заведений, высших учебных заведений I-II уровней аккредитации, промышленных предприятий, семей, спортивных клубов и всех желающих.
Стартовать и финишировать участники соревнований будут на площадке напротив зоопарка «Бабусине подвір’я».
Состав семейных команд: два человека (один из родителей и один ребенок до 10 лет), три человека (отец, мать, один ребенок до 10 лет), четыре человека (отец, мать, двое детей до 10 лет), пять человек и больше (отец, мать, три и более детей до 10 лет).
Регистрировать участников будут с 10:00 до 11:30, после чего начнется открытие соревнований.
Стартовать участники начнут в 12:00.
Закрытие соревнований и награждение - в 14:30.
Территориальный центр «Берегиня» зовет на акцию «В здоровом теле - здоровый дух»....
Сегодня, 16 октября, при содействии отдела по делам семьи, молодежи и спорта Сумского городского совета, молодежь областного центра приняла участие...