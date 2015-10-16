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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:08244

Сумчан зовут на городской день здоровья

В ближайшую субботу, 18 мая, в городском парке им. Кожедуба состоится городской день здоровья (соревнования по спортивному ориентированию).

К соревнованию приглашаются команды учреждений общего среднего образования города, профессионально-технических учебных заведений, высших учебных заведений I-II уровней аккредитации, промышленных предприятий, семей, спортивных клубов и всех желающих.

Стартовать и финишировать участники соревнований будут на площадке напротив зоопарка «Бабусине подвір’я».

Состав семейных команд: два человека (один из родителей и один ребенок до 10 лет), три человека (отец, мать, один ребенок до 10 лет), четыре человека (отец, мать, двое детей до 10 лет), пять человек и больше (отец, мать, три и более детей до 10 лет).

Регистрировать участников будут с 10:00 до 11:30, после чего начнется открытие соревнований.

Стартовать участники начнут в 12:00.

Закрытие соревнований и награждение - в 14:30.

Общество День здоровья
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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