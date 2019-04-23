На Сумщине промышляет мошенник-гипнотизер Очередными жертвами мошенника стали пожилые супруги из Роменского района.

Днем 14 мая к 80-летней жительнице села Чеберяки Роменского района, которая вместе со своим мужем находилась дома, пришел неизвестный. Прибывший заявил, что якобы раздает по 600 гривен каждому, кто принимал участие в только что прошедших выборах, и голосовал за одного из кандидатов в президенты. Однако за секунду сменил тему разговора и, обратившись к хозяину, попросил его взять ведро и принести холодной воды из колодца, чтобы залить в систему охлаждения двигателя машины, на которой якобы приехал. Как только тот вышел с ведром из дома, как незнакомец, обратился к пенсионерке с просьбой разменять крупную купюру, при этом даже не показав ее.

«Я словно под гипнозом достала из тайника 1800 гривен своих сбережений, и отдала их в руки злоумышленнику, - рассказывает полицейскому хозяйка. - А тот, развернувшись, с моими же деньгами в руке вышел из дома».

Когда обманутая женщина пришла в себя, злоумышленник уже и след простыл. Поэтому супругам пришлось обращаться в полицию с заявлением о преступлении.

Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику, в случае задержания, может грозить штраф или исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до трех лет.

Полиция Сумщины предупреждает граждан об опасности быть обманутыми и обворованными, и советует не доверять свои деньги, сбережения и имущество никому из посторонних, и ни в коем случае не впускать незнакомых лиц в свои дома. Помните: на земле еще достаточно аферистов, которые никогда не обойдут случая присвоить чужое. Будьте внимательны и осторожны, чтобы не попасть на крючок преступников, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.