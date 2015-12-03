У Суми привезуть ліки від байдужості

Цього року Всесвітній день пам’яті присвячено посиленню боротьби за здоров’я та права пацієнтів, адже зараз при ранньому виявленні та відповідній терапії ВІЛ-позитивні люди можуть жити повноцінним життям!
17 травня о 17:00 на площі Покровській (орієнтовно біля Сумського прес-клубу) у Сумах громадська організація Клуб "Шанс" / Club Chance проведе акцію «Ліки від байдужості». Акція дає старт Європейському тижню тестування, який в Україні проводить Центр Громадського здоров’я МОЗ України.
Учасники заходу отримають символічні «ліки від байдужості» — Bono Animo, діюча речовина яких: толерантність, розуміння та небайдужість.
Окрім цього, під час акції сумчанам проведуть тестування на ВІЛ-інфекцію за допомогою швидких тестів на базі мобільної амбулаторії громадської організації Клуб "Шанс" / Club Chance.
Серед учасників заходу:
- Представники громадської організації “Клуб “Шанс”;
- Представник “TBpeopleUkraine” в Сумській області;
- Представниця БО БФ “Всеукраїнське об’єднання людей з наркозалежністю”;
- Представники Сумської державної адміністрації;
- Представники відділення профілактики та боротьби зі СНІДом Сумського обласного наркологічного диспансеру;
- Представники Сумського обласного центру громадського здоров’я.
Контактний номер: 099-977-68-67, Олександра.
Не будьте байдужими – протестуйте себе та коханих!
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