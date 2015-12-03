У Суми привезуть ліки від байдужості

Цього року Всесвітній день пам’яті присвячено посиленню боротьби за здоров’я та права пацієнтів, адже зараз при ранньому виявленні та відповідній терапії ВІЛ-позитивні люди можуть жити повноцінним життям!

17 травня о 17:00 на площі Покровській (орієнтовно біля Сумського прес-клубу) у Сумах громадська організація Клуб "Шанс" / Club Chance проведе акцію «Ліки від байдужості». Акція дає старт Європейському тижню тестування, який в Україні проводить Центр Громадського здоров’я МОЗ України.

Учасники заходу отримають символічні «ліки від байдужості» — Bono Animo, діюча речовина яких: толерантність, розуміння та небайдужість.

Окрім цього, під час акції сумчанам проведуть тестування на ВІЛ-інфекцію за допомогою швидких тестів на базі мобільної амбулаторії громадської організації Клуб "Шанс" / Club Chance.

Серед учасників заходу:

- Представники громадської організації “Клуб “Шанс”;

- Представник “TBpeopleUkraine” в Сумській області;

- Представниця БО БФ “Всеукраїнське об’єднання людей з наркозалежністю”;

- Представники Сумської державної адміністрації;

- Представники відділення профілактики та боротьби зі СНІДом Сумського обласного наркологічного диспансеру;

- Представники Сумського обласного центру громадського здоров’я.

Контактний номер: 099-977-68-67, Олександра.

Не будьте байдужими – протестуйте себе та коханих!