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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:19482

Ночью на Черниговской горела многоэтажка

Спасатели ликвидировали возгорание в подсобном помещении многоквартирного дома.

16 мая в 2:08 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании в одном из многоквартирных домов по ул. Черниговская в г. Шостка. О пожаре сообщила хозяйка одной из квартир, которая почувствовал резкий запах дыма на лестничной клетке. На место происшествия был направлен дежурный караул 4-й Государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что горит мусор в подсобном помещении под мусоропроводом, который не эксплуатируется, на площади до 1 кв. м., образовалось сильное задымление.

В 2:25 возгорание локализовали, а в 2:39 потратив на тушение около 1 тонны воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 3 единицы специальной техники и 9 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Право Пожар Шостка
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