Сумські щепкінці гастролювали в Харкові

Для маленьких поціновувачів театрального мистецтва щепкінці репрезентували веселу, кумедну, запальну, музичну та розважальну казку В.Бусаренка «Тото Відважний» (режисер-постановник Роман Козак). Своє мистецтво маленьким глядачам дарували Владислав Писарев, Максим Одінцов, Надія Фесенко, Євгенія Аніщенко, Гелена Албагачієва.
А для поціновувачів класики колектив театру показав виставу «Сім’я Кайдашів» за твором І.Нечуя-Левицького (режисер-постановник – заслужена артистка України Олена Зарицька).
Слід зазначити, що ця вистава була показана глядачам не лише Харкова, але й інших регіонів України. В цілому вибагливому глядачу вона представлена вже майже шість десятків разів і завжди має шалений успіх.
У виставі задіяні заслужені артисти України Олена Зарицька, Анатолій Красовський, Ольга Богомолова та провідні артисти театру Артем Кнопік, Юрій Оноприйко, Олена Оноприйко, Вікторія Рашевська-Горбань, Тетяна Зражевська.
Варто підкреслити, що гастролі для митців – це не лише репрезентація своїх творчих напрацювань, але й шлях до налагодження дружніх стосунків, збагачення новими мистецькими ідеями, що мають «прорости» у нові цікаві твори!
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