12-й микрорайон в Сумах без воды

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ по ул. Интернационалистов, 35 сегодня, 16 мая, в 9:00 прекращено водоснабжение домов №№ 41, 43, 35; № 60 по ул. Героев Крут.
После завершения работ подачу воды будет возобновлена. Приносим извинения за временные неудобства, говорится в сообщении.
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