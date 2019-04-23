12-й микрорайон в Сумах без воды КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды 16 мая.

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ по ул. Интернационалистов, 35 сегодня, 16 мая, в 9:00 прекращено водоснабжение домов №№ 41, 43, 35; № 60 по ул. Героев Крут.

После завершения работ подачу воды будет возобновлена. Приносим извинения за временные неудобства, говорится в сообщении.