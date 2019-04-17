Сумской приют для собак перенесут на территорию СИЗО и колонии? Сумской приют для бездомных собак в очередной раз может переехать.

13 мая глава Сумской райгосадминистрации Геннадий Дорошенко вместе с советником мэра Сум Виктором Волонтырцом, руководителем Государственного учреждения «Сумская исправительная колония» (№ 116) Анатолием Гуменюком, руководителем ГУ «Сумской следственный изолятор» Игорем Яковлевым и заместителем начальника Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции Украины Русланом Гавриковым провели рабочее совещание по решению проблемы расположения приюта для бездомных собак. Представители пенитенциарной службы откликнулись на неоднократные обращения руководства города и района и любезно предложили помещение для приюта на территории государственного учреждения.

После урегулирования всех вопросов с оформлением документации на законодательном уровне, помещение передадут волонтерской организации в пользование на правах аренды.

Всех неравнодушных граждан города Сумы и Сумского района просят поучаствовать в инициативе поддержки бездомных животных.