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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:02740

В центре Сум напротив собора закипела работа

Сегодня утром к котловану на Соборной массово потянулись бетономешалки.

Видео выложил в Фейсбуке сумской журналист Михаил Курочкин.

«В центре Сум начались работы. Техника одна за одной идёт. Неужели скоро областной центр избавится от этой позорной ямы?», - пишет он.

На этом месте должен быть построен трехэтажный гостиннично-торгово-офисный центр. В разные годы это называлось по-разному…

Напомним: котлован вырыли больше 10 лет назад, работы пару раз вроде бы начинались, но до конца дело не дошло. Участок несколько раз переходил из рук в руки. Были и проблемы и с собором, так как на колокольне появились трещины, который, как полагают в Сумской епархии УПЦ (МП) образовались именно из-за котлована.

Общество Котлован на Соборной
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