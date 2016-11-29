В центре Сум напротив собора закипела работа

Видео выложил в Фейсбуке сумской журналист Михаил Курочкин.
«В центре Сум начались работы. Техника одна за одной идёт. Неужели скоро областной центр избавится от этой позорной ямы?», - пишет он.
На этом месте должен быть построен трехэтажный гостиннично-торгово-офисный центр. В разные годы это называлось по-разному…
Напомним: котлован вырыли больше 10 лет назад, работы пару раз вроде бы начинались, но до конца дело не дошло. Участок несколько раз переходил из рук в руки. Были и проблемы и с собором, так как на колокольне появились трещины, который, как полагают в Сумской епархии УПЦ (МП) образовались именно из-за котлована.
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