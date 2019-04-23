Кто из сумчан сегодня без воды Отдел «Служба 15-80» сообщает жителям города о регламентных и ремонтных работ на внутридомовых сетях, которые будут выполняться сегодня и требовать отключения водоснабжения.

ООО «УК «Сумитехнобудсервис» будет устанавливать счетчики в квартире в доме по адресу: ул. Римского-Корсакова, 22 и заменять краны в доме по адресу: ул. Харьковская, 42; ООО «УК «Домком-Сумы» будет выполнять замену стояков и кранов в квартирах в домах по адресам: ул. Новоместенская, 29, ул. Бельгийская, 34, пр-т Шевченко, 11; ООО «Форекс Плюс» будет проводить замену кранов в квартирах в домах по адресам: ул. Нижнехолодногорская, 8, ул. Л. Быкова, 6/1, ул. Холодногорская, 39.