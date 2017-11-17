Летом из Сум будет прямой поезд до Одессы С 1 июня до 16 сентября будет курсировать поезд «Сумы - Одесса».

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал эксперт по транспорту, заведующий кафедрой экономики и управления Конотопского института СумГУ, кандидат экономических наук, доцент Дмитрий Власенко.

«Благодаря обращению неравнодушных граждан, при активной поддержке народных депутатов Олега Медуницы и Александра Сугоняко, который является членом транспортного комитета ВР, прошлым летом появился новый сезонный поезд 213/214 Сумы-Одесса.

Этим летом он также будет курсировать уже скоро, с 1 июня и до 16 сентября.

Отправление из Сум по нечетным числам в 19.53, из Одессы по четным в 13.45. Поезд следует через станции Белополье, Ворожба, Путивль (Бурынь), Конотоп, Бахмач, Нежин, Киев, Фастов, Казатин, Винница, Жмеринка, а в этом году еще добавили остановку по ст. Вапнярка. Поезд состоит из купейных и плацкартных вагонов. Билеты уже в продаже. Стоимость плацкарта с бельем на 1.06.19 по маршруту Сумы-Одесса составляет 262 грн, по маршруту Конотоп-Одесса составляет 232 грн. Стоимость купе с бельем на 1.06.19 по маршруту Сумы-Одесса составляет 435 грн, по маршруту Конотоп-Одесса составляет 378 грн. Расписание на фотографиях.

Надеемся, что со временем этот поезд приобретет статус круглогодичного», - написал г-н Власенко.