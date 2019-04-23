На Сумщине СБУ обнаружила сторонника «ДНР» Сотрудники СБУ благодаря обращению жителей Конотопа установили гражданина Украины, который хранил дома, а также использовал публично предметы с символикой так называемой «ДНР».

Во время проверки полученной информации оперативники спецслужбы установили, что житель Конотопа в начале апреля получил от своего знакомого из Донецка, который приезжал на Сумщину, изделия с символикой псевдореспублики.

В рамках начатого уголовного производства по ст. 110 Уголовного кодекса Украины правоохранители провели санкционированный обыск по его месту жительства, в ходе которого обнаружили и изъяли предметы с символикой так называемой «ДНР», в частности одежду, монеты. С мужчиной проведена профилактическая беседа, во время которой он осознал недопустимость таких действий.

Продолжается досудебное расследование для установления всех лиц, причастных к распространению указанных материалов, а также возможной причастности злоумышленника к противоправной деятельности, направленной во вред интересам Украины.

Управление СБУ в Сумской области благодарное жителям региона за неравнодушие и активную гражданскую позицию и напоминает, что круглосуточно по телефону 610-069 или по электронной почте управления usbu_sum@ssu.gov.ua на основе доверия граждане могут сообщить региональное подразделение СБУ о любых фактах прибытия и пребывания в регионе подозрительных лиц, особенно вблизи стратегически важных объектов инфраструктуры региона (железная дорога, объекты топливно-энергетического комплекса и т.д.), намерения осуществления сепаратистской, террористической, диверсионной или разведывательно-подрывной деятельности, сообщает пресс-группа УСБУ в Сумской области.