Верховная Рада назначила инаугурацию Зеленского на 20 мая

За соответствующий проект постановление № 10270-2, авторства внефракционного народного депутата Виталия Куприя, проголосовали 315 народных депутатов, пишет Фокус.
Всего в парламенте были зарегистрированы семь проектов постановлений с предложениями назначить церемонию на 17, 19, 20, 26 и 28 мая. Еще один проект от депутата Александра Сугоняко, который предлагал провести инаугурацию 1 июня, был отозван автором.
Во время обсуждения в парламенте часть выступающих призывали своих коллег поддержать инициативу Зеленского и назначить инаугурацию на 19 мая, другие же говорили о недопустимости проведения церемонии в День памяти жертв политических репрессий при приспущенном государственном флаге с черной ленточкой.
Голосовали депутаты за проекты в порядке их регистрации. Первые два из них, которые предлагали провести инаугурацию 19 мая, не набрали необходимого количества голосов.
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