Верховная Рада назначила инаугурацию Зеленского на 20 мая Верховная Рада назначила дату инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского на 20 мая на 10:00.

За соответствующий проект постановление № 10270-2, авторства внефракционного народного депутата Виталия Куприя, проголосовали 315 народных депутатов, пишет Фокус.

Всего в парламенте были зарегистрированы семь проектов постановлений с предложениями назначить церемонию на 17, 19, 20, 26 и 28 мая. Еще один проект от депутата Александра Сугоняко, который предлагал провести инаугурацию 1 июня, был отозван автором.

Во время представления документов замглавы фракции Народного Фронта Андрей Тетерук, который вместе с группой депутатов предлагал провести инаугурацию 28 мая, заявил, что фракция Народного фронта приняла компромиссное решение голосовать за дату проведения церемонии 20 мая и попросил отозвать свой проект. По его словам, 19 мая инаугурацию проводить нельзя, поскольку в это день в Украине чтят память жертв политических репрессий.

Во время обсуждения в парламенте часть выступающих призывали своих коллег поддержать инициативу Зеленского и назначить инаугурацию на 19 мая, другие же говорили о недопустимости проведения церемонии в День памяти жертв политических репрессий при приспущенном государственном флаге с черной ленточкой.

Голосовали депутаты за проекты в порядке их регистрации. Первые два из них, которые предлагали провести инаугурацию 19 мая, не набрали необходимого количества голосов.