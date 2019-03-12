Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:22305

Верховная Рада назначила инаугурацию Зеленского на 20 мая

Верховная Рада назначила дату инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского на 20 мая на 10:00.

За соответствующий проект постановление № 10270-2, авторства внефракционного народного депутата Виталия Куприя, проголосовали  315 народных депутатов, пишет Фокус.

Всего в парламенте были зарегистрированы семь проектов постановлений с предложениями назначить церемонию на 17, 19, 20, 26 и 28 мая. Еще один проект от депутата Александра Сугоняко, который предлагал провести инаугурацию 1 июня, был отозван автором.

  • Во время представления документов замглавы фракции Народного Фронта Андрей Тетерук, который вместе с группой депутатов предлагал провести инаугурацию 28 мая, заявил, что фракция Народного фронта приняла компромиссное решение голосовать за дату проведения церемонии 20 мая и попросил отозвать свой проект. По его словам, 19 мая инаугурацию проводить нельзя, поскольку в это день в Украине чтят память жертв политических репрессий.

Во время обсуждения в парламенте часть выступающих призывали своих коллег поддержать инициативу Зеленского и назначить инаугурацию на 19 мая, другие же говорили о недопустимости проведения церемонии в День памяти жертв политических репрессий при приспущенном государственном флаге с черной ленточкой.

Голосовали депутаты за проекты в порядке их регистрации. Первые два из них, которые предлагали провести инаугурацию 19 мая, не набрали необходимого количества голосов.

Политика Владимир Зеленский Инаугурация
view counter

По тематике

Сумской горсовет предлагал провести инаугурацию Зеленского уже 19 мая
Вчера 11:06

Сумской горсовет предлагал провести инаугурацию Зеленского уже 19 мая

Сегодня, 15 мая, на сессии Сумского горсовета рассмотрели проект решения об обращении к Верховной Раде о как можно скорейшей инаугурации...

Зеленскому рассказали о давлении Сумской таможни на бизнес
Вчера 10:12

Зеленскому рассказали о давлении Сумской таможни на бизнес

Коллектив компаний "Вултекст-С", "ТЕКС Групп", "Сумы-Руно", "Пандеон" и ряда других, которые импортируют ткани и товары народного потребления в Сумской области...

Сумской нардеп заявил о фейковом проекте постановления ВР от его имени об инаугурации президента (видео)
14.05.2019 20:45

Сумской нардеп заявил о фейковом проекте постановления ВР от его имени об инаугурации президента (видео)

Народный депутат Александр Сугоняко заявил, что не регистрировал проект постановления о дате инаугурации президента Украины....

Сумской нардеп не может определиться с датой инаугурации Зеленского
10.05.2019 21:53

Сумской нардеп не может определиться с датой инаугурации Зеленского

Нардеп от Сумщины Александр Сугоняко зарегистрировал в Верховной Раде постановление о проведении инаугурации Владимира Зеленского 1 июня....

В Белополье «Зе! команда» намусорила своей рекламой
12.03.2019 12:47

В Белополье «Зе! команда» намусорила своей рекламой

Мэр Белополья Юрий Зарко обратился к представителям кандидата в президенты убрать за собой....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.