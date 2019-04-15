На Сумщине провели учения по возникновению африканской чумы свиней Состоялось обучение по моделированию ситуации возникновения африканской чумы свиней.

На территории Ямпольского межрайонного управления Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области 14 мая состоялось обучение по моделированию ситуации возникновения африканской чумы свиней и заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота на подконтрольной территории.

В обучении приняли участие специалисты управления, специалисты и работники Ямпольского и Середино-Будской райгосбольниц ветеринарной медицины. Среди приглашенных - первый замглавы Ямпольской райгосадминистрации - глава ГЧПК при Ямпольской РГА, работники Ямпольского отделения Шосткинского отдела Национальной полиции в Сумской области, работники 10 государственной пожарно-спасательной части управления ГСЧС Украины в Сумской области…

Проводилось разъяснения инструкции по профилактике и борьбе с африканской чумой свиней, инструкции по профилактике и борьбе с заразным узелковым дерматитом крупного рогатого скота. Во время мероприятия были проведены разъяснения действий ответственных служб в случае возникновения подозрения или подтверждения вышеуказанных заболеваний, даны разъяснения пошаговых действий, дезинфекции и т.п.