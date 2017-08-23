В Сумах экономят на воде для фонтанов?

На это обратил внимание экс-мэр Сум Геннадий Минаев на своей странице в Фейсбуке.
«Вот так выполняет текущая [ точнее вялотекущая ] сумская городская власть требования петиций сумчан!» - написал он.
Это была его прошлогодняя петиция, на которую в мэрии дали ответ, что режим работы фонтанов ежедневный, кроме понедельника. Тем не менее, в четверг фонтаны не работают…
Уже прошли все сроки ответа на онлайн-петицию Геннадия Минаева о работе фонтанов в Сумах в летний период, уже фонтаны начали...
На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Фонтаны города Сумы должны работать!»...
Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Капитальный ремонт фонтанов на ул.Харьковской и прилегающей территории»....
На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Капитальный ремонт фонтанов на ул. Харьковской и прилегающей территории»....
22 августа вечером КП «Горсвет» запустило фонтан «Купальщица»....