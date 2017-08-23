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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:17381

В Сумах экономят на воде для фонтанов?

Сегодня, 16 мая, в Сумах не работают фонтаны.

На это обратил внимание экс-мэр Сум Геннадий Минаев на своей странице в Фейсбуке.

«Вот так выполняет текущая [ точнее вялотекущая ] сумская городская власть требования петиций сумчан!» - написал он.

Это была его прошлогодняя петиция, на которую в мэрии дали ответ, что режим работы фонтанов ежедневный, кроме понедельника. Тем не менее, в четверг фонтаны не работают…

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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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