В Сумах экономят на воде для фонтанов? Сегодня, 16 мая, в Сумах не работают фонтаны.

На это обратил внимание экс-мэр Сум Геннадий Минаев на своей странице в Фейсбуке.

«Вот так выполняет текущая [ точнее вялотекущая ] сумская городская власть требования петиций сумчан!» - написал он.

Это была его прошлогодняя петиция, на которую в мэрии дали ответ, что режим работы фонтанов ежедневный, кроме понедельника. Тем не менее, в четверг фонтаны не работают…