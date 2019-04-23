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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:54238

У Сумах пройде Урбан-арт фестиваль

Школа архітектури та дизайну і Creative Mindset 4-8 червня у Сумах організують «Урбан-арт фестиваль 2019»

Всі заходи будуть проходити у сквері Шевченка на вул. Соборній.

Розклад

3.06

11-00     «Місто майбутнього -1» Малюнки крейдою на асфальті        для дітей 6 – 9 років

17-00     «Сенси міста» Міні стріт - арт. Створення проекту    10 – 16 років

04.06

11-00     Майстер – клас з художньої кераміки від Сергія Лебеденко                9 – 13 років

15-00     «Моє звірятко» Майстер - клас з папер-крафту           6 – 9 років

17-00     «Ритм та колір»  Майстер - клас з інтуїтивного живопису від Галини Ходико             13 – 16 років

05.06

11-00     «Вітряне диво. Що можна створити із звичайної кульки»  Майстер  -класс 6 – 9 років

15-00     «Поринаючи у казку»  Концепт створення живої скульптури. Майстер – клас від «Артіль міф» 13 – 16 років

06.06

15-00     «Хмарочос. Місто майбутнього – 2» Створення проекту        6 – 9 років

17-00     «Міські світлячки» Майстер - клас зі створення креативних ліхтариків від Ірини Вінтоняк                9 - 13 років

07.06

15-00     «Створення архітектурного проекту» Майстер - клас від  Антона Желєзного та Івана Селешка     13 – 16 років

08.06

16-00     «Прогулянка з архітектором. Місто майбутнього – 3» Створення проекту  9 – 13 років

18-00     Презентація Урбан - арт фестивалю. Нагорода учасників. Майстер – клас з архітектурної графіки від Ольги Доб’ї  для усіх бажаючих. За участі «Артіль міф»       

Телефон для реєстрації  050 4053121.

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Фото

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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