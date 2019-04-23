У Сумах пройде Урбан-арт фестиваль Школа архітектури та дизайну і Creative Mindset 4-8 червня у Сумах організують «Урбан-арт фестиваль 2019»

Всі заходи будуть проходити у сквері Шевченка на вул. Соборній.

Розклад

3.06

11-00 «Місто майбутнього -1» Малюнки крейдою на асфальті для дітей 6 – 9 років

17-00 «Сенси міста» Міні стріт - арт. Створення проекту 10 – 16 років

04.06

11-00 Майстер – клас з художньої кераміки від Сергія Лебеденко 9 – 13 років

15-00 «Моє звірятко» Майстер - клас з папер-крафту 6 – 9 років

17-00 «Ритм та колір» Майстер - клас з інтуїтивного живопису від Галини Ходико 13 – 16 років

05.06

11-00 «Вітряне диво. Що можна створити із звичайної кульки» Майстер -класс 6 – 9 років

15-00 «Поринаючи у казку» Концепт створення живої скульптури. Майстер – клас від «Артіль міф» 13 – 16 років

06.06

15-00 «Хмарочос. Місто майбутнього – 2» Створення проекту 6 – 9 років

17-00 «Міські світлячки» Майстер - клас зі створення креативних ліхтариків від Ірини Вінтоняк 9 - 13 років

07.06

15-00 «Створення архітектурного проекту» Майстер - клас від Антона Желєзного та Івана Селешка 13 – 16 років

08.06

16-00 «Прогулянка з архітектором. Місто майбутнього – 3» Створення проекту 9 – 13 років

18-00 Презентація Урбан - арт фестивалю. Нагорода учасників. Майстер – клас з архітектурної графіки від Ольги Доб’ї для усіх бажаючих. За участі «Артіль міф»

Телефон для реєстрації 050 4053121.