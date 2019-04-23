Мальчик, пострадавший в жуткой аварии на Сумщине, умер в больнице Богдан Горлач, который пострадал в результате аварии 21 апреля, умер в больнице.

Об этом сообщили в конотпоском спортивно-танцевального клуба «Элит-Данс».

«Судьба человека - это очень тяжёлая и непредсказуемая вещь.... Сегодня наша танцевальная семья, наша большая спортивная цепь потеряла свое звено... Ушел наш Бодька... Видать Богу так было угодно, что б Он смотрел на нас с неба... Бодя, земля тебе пухом, покойся с миром... Не спасли, не уберегли... Помним, любим, скорбим... Соболезнования родным и близким», - говорится в сообщении.

Напомним: в той аварии погибли 4 человека, в том числе родители Богдана.