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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:221157

В Сумах на дороге загорелся автобус

По неизвестным причинам на участке дороги по ул. Горького загорелся автобус.

rama.com.ua

Как сообщили в КП «Электроавтотранс», коммунальный транспорт на период работы на месте происшествия пожарных и полиции, следует через пр. Шевченко. Некоторое время троллейбусы и автобусы будут ездить с отклонением от основных графиков.

Как сообщили в управлении ГСЧС в Сумской области, погибших и травмированных нет. Пассажиров в автобусе не было. Подробности позже…

Право Пожар Пожар автобуса
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Подробности возгорания автобуса в Сумах от спасателей
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Сегодня, 16 мая, в 12:29 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании автобуса ПАЗ на ул. Горького в Сумах....

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Ночью на Черниговской горела многоэтажка

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В Конотопе на пожаре погиб мужчина
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В Конотопе на пожаре погиб мужчина

Во время ликвидации пожара пожарные обнаружили тело мужчины....

На Сумщине из-за детских шалостей с огнем загорелась летняя кухня
14.05.2019 11:14

На Сумщине из-за детских шалостей с огнем загорелась летняя кухня

13 мая в 18:17 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании летней кухни на ул. Кленовая в с. Боромля...

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Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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