В Сумах на дороге загорелся автобус По неизвестным причинам на участке дороги по ул. Горького загорелся автобус.

Как сообщили в КП «Электроавтотранс», коммунальный транспорт на период работы на месте происшествия пожарных и полиции, следует через пр. Шевченко. Некоторое время троллейбусы и автобусы будут ездить с отклонением от основных графиков.

Как сообщили в управлении ГСЧС в Сумской области, погибших и травмированных нет. Пассажиров в автобусе не было. Подробности позже…