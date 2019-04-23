В Сумах на дороге загорелся автобус

Как сообщили в КП «Электроавтотранс», коммунальный транспорт на период работы на месте происшествия пожарных и полиции, следует через пр. Шевченко. Некоторое время троллейбусы и автобусы будут ездить с отклонением от основных графиков.
Как сообщили в управлении ГСЧС в Сумской области, погибших и травмированных нет. Пассажиров в автобусе не было. Подробности позже…
Сегодня, 16 мая, в 12:29 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании автобуса ПАЗ на ул. Горького в Сумах....
Проведення профілактичних відпрацювань фахівцями ДСНС України є одним із методів боротьби з пожежами у житловому секторі, на яких щодня гинуть...
Спасатели ликвидировали возгорание в подсобном помещении многоквартирного дома....
Во время ликвидации пожара пожарные обнаружили тело мужчины....
13 мая в 18:17 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании летней кухни на ул. Кленовая в с. Боромля...