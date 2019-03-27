Фискалы заявили о налоговом долге ООО «Сумское НПО» на 100 млн грн По данным Офиса крупных налогоплательщиков ГФС, по состоянию на 17.02.2019 налоговый долг ООО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение» составил 100,3 млн грн.

В том числе по налогу на прибыль - 65 млн грн, по НДС – 35,3 млн грн. Это следует из постановления Второго апелляционного админсуда от 18.03.2019 по судебному спору между ГФС и предприятием, пишет Финбаланс.