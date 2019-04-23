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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:16184

Жертвой Интернет-мошенников стала доверчивая ахтырчанка

Несмотря на многочисленные предупреждения сотрудников полиции быть осмотрительными с операциями купли-продажи в сети Интернет, на «крючок» мошенников снова попала очередная жертва.

Объявления о продаже изюма женщина увидела на интернет сайте. Цена товара была значительно меньше рыночной, поэтому выгодное предложение сразу заинтересовала женщину. Не теряя времени, она позвонила продавцу и, обсудив условия купли-продажи, перечислила 2400 гривен на предложенный ей счет банковской карты. Однако желаемого товара она так и не дождалась. Продавец сначала обещал, что товар скоро пришлет по почте, а потом классически оборвал связь.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по признакам ч.1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество) и проводят досудебное расследование, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Ахтырка Мошенничество
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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