Жертвой Интернет-мошенников стала доверчивая ахтырчанка

Объявления о продаже изюма женщина увидела на интернет сайте. Цена товара была значительно меньше рыночной, поэтому выгодное предложение сразу заинтересовала женщину. Не теряя времени, она позвонила продавцу и, обсудив условия купли-продажи, перечислила 2400 гривен на предложенный ей счет банковской карты. Однако желаемого товара она так и не дождалась. Продавец сначала обещал, что товар скоро пришлет по почте, а потом классически оборвал связь.
По данному факту следователи открыли уголовное производство по признакам ч.1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество) и проводят досудебное расследование, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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