На Сумщине полицейские нашли и вернули в семью 11-летнего беглеца

Об исчезновении своего 11-летнего внука в полицию сообщила 63-летняя жительница Шостки вечером. Женщина рассказала, что 2 часа назад она пожурила его за проступок. Он пошел на улицу и не вернулся. Самостоятельно найти его не удалось. Пенсионерка предоставила правоохранителям фото внука и подробно описала его одежду.
На поиски ребенка был ориентирован личный состав полиции Шостки и соседние отделы и отделения полиции. Велись поиски в местах вероятного местонахождения беглеца и опрашивались его товарищи.
Нашли подростка в подъезде многоэтажки, неподалеку от его места проживания. Он прятался и не хотел возвращаться домой.
«Наши сотрудники не впервые ищут этого парня в течение последнего месяца, - рассказывает Светлана Ермоленко, временно исполняющий обязанности начальника Шосткинского отдела полиции. - В прошлый раз его нашли в 15 километрах от города, он направлялся по дороге без всякой цели. Беглеца вернули домой и провели с ним и бабушкой-опекуншей профилактическую беседу».
Сейчас полицейские ведут профилактическую работу с этой семьей, рассказывая о возможных последствиях таких поступков. Кроме того, соответствующие материалы направлены в социальные службы города с целью надлежащего реагирования, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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