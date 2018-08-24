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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:19275

На Сумщине полицейские нашли и вернули в семью 11-летнего беглеца

Почти 4 часа велись усиленные поиски одиннадцатилетнего школьника из Шостки.

Об исчезновении своего 11-летнего внука в полицию сообщила 63-летняя жительница Шостки вечером. Женщина рассказала, что 2 часа назад она пожурила его за проступок. Он пошел на улицу и не вернулся. Самостоятельно найти его не удалось. Пенсионерка предоставила правоохранителям фото внука и подробно описала его одежду.

На поиски ребенка был ориентирован личный состав полиции Шостки и соседние отделы и отделения полиции. Велись поиски в местах вероятного местонахождения беглеца и опрашивались его товарищи.

Нашли подростка в подъезде многоэтажки, неподалеку от его места проживания. Он прятался и не хотел возвращаться домой.

«Наши сотрудники не впервые ищут этого парня в течение последнего месяца, - рассказывает Светлана Ермоленко, временно исполняющий обязанности начальника Шосткинского отдела полиции. - В прошлый раз его нашли в 15 километрах от города, он направлялся по дороге без всякой цели. Беглеца вернули домой и провели с ним и бабушкой-опекуншей профилактическую беседу».

Сейчас полицейские ведут профилактическую работу с этой семьей, рассказывая о возможных последствиях таких поступков. Кроме того, соответствующие материалы направлены в социальные службы города с целью надлежащего реагирования, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Пропал ребенок
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