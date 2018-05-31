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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине будут судить организатора смертельной поездки детей за границу

Прокуратурой Сумской области в четверг, 16 мая, утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении учительницы Великописаревской специализированной школы, организовавшей поездку за границу для детей, попавших в Беларуси в ДТП.

Действия обвиняемой квалифицированы по ч. 2 ст. 137 (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей, повлекшее смерть несовершеннолетнего) УК Украины.

Напомним: группа детей возвращалась из Польши через Беларусь в Сумскую область. Около 7:00 13 мая 2018 года на 54 км автодороги Каменец-Шерешево-Свислочь произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб мальчик 2005 года рождения из Сум. Еще шестеро детей получили травмы различной степени тяжести.

В ходе следствия, проведенного следственным управлением полиции, установлено, что указанная учительница организовала и лично сопровождала группу из 26 учеников из Сумской, Винницкой областей и г. Киев на международный футбольный турнир в г. Барчево, Республика Польша. Родители детей подготовили нотариально заверенные доверенности, согласно которым учитель взяла на себя обязательство отвечать за жизнь и здоровье детей во время пребывания за границей и возвращения в Украину.

Вместе с тем, организатор поездки, во избежание согласования выезда группы с соответствующими органами Национальной полиции Украины, вместо предусмотренного для такой поездки комфортабельного автобуса с двумя водителями разместила детей в 4 легковых автомобилях, водители которых даже не имели лицензий на международные перевозки пассажиров. Более того, поездку на расстояние более 2 тыс. км осуществлял каждый водитель без смены, перевозки детей происходили в ночное время без необходимого количества сопровождающих лиц.

Справка: санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

Право ДТП в Беларуси
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