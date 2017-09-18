Сумські художники перемогли на фестивалі «Смарагдові витоки-2019»

Метою конкурсу є розвиток творчого потенціалу молодого покоління, збереження та відтворення кращих зразків народного мистецтва, залучення до скарбниці національної спадщини засобами пісні, танцю, музики, живопису, декоративно-ужиткового мистецтва, художніх ремесел.
Цьогоріч викладачі Любов ЯРОВА та Ярослава МУДРОВА підготували вісім учасників, які завоювали п’ять перших, два других, одне третє місце.
Учні художньої школи на фестивалі представили такі напрямки образотворчого та народного мистецтва, як «Живопис», «Витинанка», «Вибійка», «Розпис по тканині», «Художне оздоблення одягу».
Комиссия по отбору кандидатов на получение стипендий Президента Украины для молодых писателей и художников в сфере музыкального, театрального, изобразительного, хореографического,...
Воспитанники Сумской детской художественной школа им. М. Г. Лысенко заняли призовые места в VII Всеукраинском конкурсе молодых дарований «Текстильный первоцвет»,...
В детской художественной школе им. М. Г. Лысенко шестой раз состоялся Открытый областной конкурс юных художников им. М. Г. Лысенко....
Ко Дню музыки, Дню учителя, Дню художника состоялся совместный проект двух творческих художественных школ города Сумы....
В пятницу, 15 сентября, в городской галерее в торжественной обстановке сумчане приветствовали педагогов и учащихся детской художественной школе им. М....