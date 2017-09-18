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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумські художники перемогли на фестивалі «Смарагдові витоки-2019»

Команда з педагогів та учнів дитячої художньої школи ім. М. Г. Лисенка вже вдруге перемогла на ХІІ Міжнародному дитячо-юнацькому фестивалі народного мистецтва «Смарагдові витоки-2019».

Метою конкурсу є розвиток творчого потенціалу молодого покоління, збереження та відтворення кращих зразків народного мистецтва, залучення до скарбниці національної спадщини засобами пісні, танцю, музики, живопису, декоративно-ужиткового мистецтва, художніх ремесел.

Цьогоріч викладачі Любов ЯРОВА та Ярослава МУДРОВА підготували вісім учасників, які завоювали п’ять перших, два других, одне третє місце.

Учні художньої школи на фестивалі представили такі напрямки образотворчого та народного мистецтва, як «Живопис», «Витинанка», «Вибійка», «Розпис по тканині», «Художне оздоблення одягу».

Досуг Художественная школа
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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