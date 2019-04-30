В Ромнах разыграют Кубок Геннадия Свирского (трансляция)

В нем примут участие чемпионы высшей и первой лиги чемпионата Сумщины по футболу.
Команды «Альянс» (Липовая Долина) и «Колос» (Севериновка) начнется в 17.00 на стадионе им. Окипного.
Напомним: Геннадий Свирский был основателем и президентом роменского ФК «Агробизнес», который стал 4-кратным чемпионом области. в прошлом году его не стало.
11-12 мая прошли игры 20-го тура чемпионата Украины по футболу серди амтаоров....
На выходных прошли матчи предварительного раунда кубка области по футболу....
В субботу, 11 мая, в Ковалевке (Киевская область) местный «Колос» играл с ПФК «Сумы» в рамках 28-го тура Первой лиги....
11 мая матчами предварительного этапа стартует розыгрыш Кубка Сумской области....
Сегодня, 6 мая, в Сумах прошла игра 27-го тура чемпионата Украины по футболу в первой лиге....