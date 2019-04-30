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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:22283

В Ромнах разыграют Кубок Геннадия Свирского (трансляция)

Матч за кубок Геннадия Свирского пройдет 18 мая в Ромнах.

В нем примут участие чемпионы высшей и первой лиги чемпионата Сумщины по футболу.

Команды «Альянс» (Липовая Долина) и «Колос» (Севериновка) начнется в 17.00 на стадионе им. Окипного.

Напомним: Геннадий Свирский был основателем и президентом роменского ФК «Агробизнес», который стал 4-кратным чемпионом области. в прошлом году его не стало.

Спорт Геннадий Свирский Кубок Свирского Футбол
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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