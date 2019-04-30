В Ромнах разыграют Кубок Геннадия Свирского (трансляция) Матч за кубок Геннадия Свирского пройдет 18 мая в Ромнах.

В нем примут участие чемпионы высшей и первой лиги чемпионата Сумщины по футболу.

Команды «Альянс» (Липовая Долина) и «Колос» (Севериновка) начнется в 17.00 на стадионе им. Окипного.

Напомним: Геннадий Свирский был основателем и президентом роменского ФК «Агробизнес», который стал 4-кратным чемпионом области. в прошлом году его не стало.