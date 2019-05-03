Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:16209

В субботу пройдут четвертьфиналы кубка Сумщины

18 мая пройдут матчи ¼ финала кубка области по футболу.

16:00 Конотоп, «Локомотив»

«Кристалл» Конотопский р-н - ФК «Кролевец» Кролевец

16:00 Тростянец, им.В.Куца

ФК «Тростянец-1» Тростянец - ФК «ООО Велетень» Глухов

17:00 Краснополье

«Явор» Краснополье - ФК «Тростянец-2» Тростянец

Матч ФК «LS GROUP» Сумской р-н. - ФК «Ромны» Ромны не состоится из-за отказа от участия роменской команды. Таким образом один полуфиналист уже известнен.

Спорт Кубок Сумщины по футболу Футбол
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В Ромнах разыграют Кубок Геннадия Свирского (трансляция)
Вчера 16:22

В Ромнах разыграют Кубок Геннадия Свирского (трансляция)

Матч за кубок Геннадия Свирского пройдет 18 мая в Ромнах....

Сумские аматоры громят соперников
13.05.2019 11:10

Сумские аматоры громят соперников

11-12 мая прошли игры 20-го тура чемпионата Украины по футболу серди амтаоров....

Стартовал кубок Сумщины по футболу
13.05.2019 09:55

Стартовал кубок Сумщины по футболу

На выходных прошли матчи предварительного раунда кубка области по футболу....

«Сумы» снова крупно проиграли лидеру
13.05.2019 08:20

«Сумы» снова крупно проиграли лидеру

В субботу, 11 мая, в Ковалевке (Киевская область) местный «Колос» играл с ПФК «Сумы» в рамках 28-го тура Первой лиги....

В субботу стартует Кубок Сумщины по футболу
10.05.2019 08:07

В субботу стартует Кубок Сумщины по футболу

11 мая матчами предварительного этапа стартует розыгрыш Кубка Сумской области....

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Афиша

«Золотая молодежь» Ева Йонеско (Франция, Бельгия, 2019)
«Золотая молодежь» Ева Йонеско (Франция, Бельгия, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 18:1520:30
«Куриоса» Лу Жене (Франция, 2019)
«Куриоса» Лу Жене (Франция, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 17:4520:15
«Джон Уик 3» Чад Стахелски (США, 2019)
«Джон Уик 3» Чад Стахелски (США, 2019)
Кино Космос
13:55—50 грн. 18:20—55 грн.
«Маугли дикой планеты» Эрик Тости (Франция, 2019)
«Маугли дикой планеты» Эрик Тости (Франция, 2019)
Кино Космос
12:15—45 грн.
«Танцуй сердцем» Ладислас Шолла (Франция, Бельгия, 2019)
«Танцуй сердцем» Ладислас Шолла (Франция, Бельгия, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 11:0013:3021:20
«Пираньи Неаполя» Клаудио Джованнези (Италия, 2019)
«Пираньи Неаполя» Клаудио Джованнези (Италия, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:3016:00
«Дитя тьмы» Джереми Люттер (Канада, 2017)
«Дитя тьмы» Джереми Люттер (Канада, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 22:45
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Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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