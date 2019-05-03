В субботу пройдут четвертьфиналы кубка Сумщины

16:00 Конотоп, «Локомотив»
«Кристалл» Конотопский р-н - ФК «Кролевец» Кролевец
16:00 Тростянец, им.В.Куца
ФК «Тростянец-1» Тростянец - ФК «ООО Велетень» Глухов
17:00 Краснополье
«Явор» Краснополье - ФК «Тростянец-2» Тростянец
Матч ФК «LS GROUP» Сумской р-н. - ФК «Ромны» Ромны не состоится из-за отказа от участия роменской команды. Таким образом один полуфиналист уже известнен.
Матч за кубок Геннадия Свирского пройдет 18 мая в Ромнах....
11-12 мая прошли игры 20-го тура чемпионата Украины по футболу серди амтаоров....
На выходных прошли матчи предварительного раунда кубка области по футболу....
В субботу, 11 мая, в Ковалевке (Киевская область) местный «Колос» играл с ПФК «Сумы» в рамках 28-го тура Первой лиги....
11 мая матчами предварительного этапа стартует розыгрыш Кубка Сумской области....