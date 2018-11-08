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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:57564

У Сумській школі пройшов вишиванковий флешмоб

Сьогодні, 16 травня, на стадіоні школи № 12 пройшов флешмоб, у якому брали участь як учні, так і вчителі.

Фото виклала в Фейсбуці директор школи Ірина Губська.

«Прийти сьогодні у вишиванці - круто! А встановити рекорд з наймасовішого флешмобу до Дня вишиванки - ще крутіше!», - написала вона.

Общество День вышиванки Школа № 12
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