У Сумській школі пройшов вишиванковий флешмоб

Фото виклала в Фейсбуці директор школи Ірина Губська.
«Прийти сьогодні у вишиванці - круто! А встановити рекорд з наймасовішого флешмобу до Дня вишиванки - ще крутіше!», - написала вона.
14 марта в Киеве состоялось торжественное открытие Х Международной выставки «Современные учебные заведения», которая проводится по инициативе Министерства образования и...
Сумы присоединились к проекту «Школьный офицер полиции», который стартовал в школе № 12....
10 декабря в г. Сумы к ученикам 12-й школы областного центра приехали работники городского подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным...
За выходные коммунальные службы срезали половину забора с одной стороны стадиона школы № 12 и гимназии № 1, которые ютятся...
Забор, вокруг школьного стадиона, который начал рушиться в прошлом году из-за подтопления, таки завалился....