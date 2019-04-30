Погода в Сумах: прогноз на завтра Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в пятницу, 17 мая, в Сумах ожидается высокая пожарная опасность (4 класс).

В течение суток синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков, ночью слабый туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха по городу ночью 12-14 °С, днем - 22-24 °С.