На Сумщине 40 боеприпасов подорвали, еще 63 нашли 15 мая группой пиротехнических работ Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области (Ромны) проведены работы по обезвреживанию 1-го 122-мм. артиллерийского снаряда, 29 51-мм. минометных мин, 7 детонаторов и 3 45-мм. артснарядов.

Их ранее обнаружили в Роменском и Лебединском районах. Опасные предметы были вывезены в специально отведенное место и уничтожены путем подрыва.

В этот же день в 11:30 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение об обнаружении неизвестных предметов, внешне похожих на устаревшие боеприпасы в с. Железняк Сумского района. Находки обнаружили в лесу в 500 м от жилых домов. По прибытию спасатели идентифицировали находки как одна 82-мм. минометная мина, 5 50-мм минометных мин и 3 30-мм минометные мины.

После этого, в 17:01 поступила информация об обнаружении еще одного 122-мм. артиллерийского снаряда, 4-х 45-мм. артснарядов, 37-ми 50-мм. минометных мин и 11 взрывателей в лесу с. Перекоповка Роменского района. Опасные боеприпасы находились на расстоянии 1 км от жилых домов.

В 17:36 поступил вызов о нахождении в поле во время земляных работ одного 76-мм. артиллерийского снаряда времен войны. Опасная находка находилась на расстоянии 300 м от жилых домов с. Грабщина Липоводолинского района.

На местах обнаружения взрывоопасных предметов установлена охрана и предоставлена заявка на обезвреживание в Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области (Ромны).