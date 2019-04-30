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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:34551

Сумские фискалы накрыли подпольный алкоцех под Киевом

В рамках уголовного производства прекращена деятельность подпольного цеха по изготовлению алкогольных напитков, которые сбывались на Сумщине.

Под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области сегодня, 16 мая, сотрудниками следственного управления финансовых расследований и оперативного управления ГУ ГФС в Сумской области выявлена и прекращена деятельность подпольного цеха по производству алкогольных напитков, расположенного в Киевской области.

В ходе следственных действий обнаружено оборудование, обеспечивающее массовое производство подакцизной продукции, одновременно изъято около 10 000 литров спирта и готовой продукции. Всего выявлено товарно-материальных ценностей на сумму около 5 млн грн. Установлено, что незаконно изготовленные алкогольные напитки сбывались по всей Украине, в частности в Сумской области.

Проводятся необходимые мероприятия для установления полного круга лиц, причастных к совершению незаконной деятельности. Уголовное производство начато по ч. 2 ст. 28 / ч. 3 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров, совершенное по предварительному сговору группой лиц) УК Украины, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право На Сумщине накрыли подпольных алкоцех
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