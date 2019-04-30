СМИ: Мэр Терещенко продолжает зачистку - уволил начальника управления образования Мэр Глухова Мишель Терещенко продолжает незаконно увольнять с должностей людей, которые имеют свою точку зрения и отказываются выполнять противозаконные требования его «фантастической команды».

Об этом пишет издание "Неделя".

Решением об освобождении от должности Людмилы Васянович мэр Мишель в очередной раз вызвал волну недовольства. На этот раз дружно поднялись педагоги.

Во вторник, 14 мая, делегация педагогов Глухова, среди которых были заведующие детсадами, директора школ и других учебных заведений, пыталась узнать у мэра Мишеля Терещенко, за что конкретно он в авральном порядке уволил начальника отдела образования Людмилу Васянович. Фактически они пришли выразить протест методам работы «фантастической команды», которая давно прославилась незаконными увольнениями с работы тех, кто в любом виде отказывается демонстрировать лояльность к городским властям.

Мэр не захотел общаться с педагогами, мол, «процесс идет», но потом на минутку позволил зайти в кабинет. Без прессы. Но ничего не смог сообщить даже наедине. Как сказали присутствовали, в частности, директора СОШ №1, №2 и №6 Оксана Юдина, Алла Рябуха и Ирина Калиновская, мэр не только причины увольнения не назвал, он даже не упомянул фамилии нового начальника!

«О какой некомпетентность Васянович и ее несоответствии должности идет речь? Что творится в нашем городе, как должны что-то объяснить коллективам?», - возмущались педагоги. Заместитель городского головы Марианна Васильева пояснила нежелание мэра разговаривать тем, что он не очень владеет ситуацией, ведь настоящими инициаторами являются секретарь горсовета Елена Демишева и член исполкома Руслан Павленко.

Начальник отдела образования была уволена в понедельник. Мы встретились с ней, попросили прокомментировать.

Людмила Васянович четко заявила, что все причины надуманные, а настоящим мотивом является ее отказ уволить трех директоров школ. Речь идет о депутатах от оппозиционных БПП и «Воля народа» Алле Рябухе, Элле Гурець и Светлане Поповой. Первые две будто очень выступали на протестном митинге при назначении главного врача ЦРБ против произвола и беззакония Елены Демишевой и Руслана Павленко, который был председателем комиссии и фактически протянул кандидатуру Анатолия Кияшко, забраковав документы двух других претендентов. А теперь, вероятно, желает возмездия за перенесенные публично моральные страдания. Только за компанию с активными депутат-педагогами под каток репрессий попала и новоиспеченный депутат Попова, чтобы отбить желание плодотворно работать в оппозиции. Теперь карательная функция будет возложена на нового начальника отдела Аллу Матосову, которая таким образом должна расплатиться за пост.

Фактически в распоряжении, подписанном мэром Мишелем, говорится об обнаруженном несоответствии занимаемой должности. Накануне Л. Васянович попросили письменно объяснить, почему она не разработала положение о конкурсе на должность руководителя учреждения общего среднего образования.

«Я ответила, что эти обвинения абсолютно беспочвенны, так как рассмотрение указанного вопроса относится к компетенции Глуховского городского совета, не направила в отдел образования ни одного поручения, никакого распоряжения мэр не выдал. Была готова взяться за разработку этого документа. Но мои объяснения на самом деле никого не интересовали», - комментирует экс-начальник.

В понедельник она отказалась от двух предложенных должностей в отделе госрегистрации и финотделе и уже под вечер получила распоряжение об увольнении. Готовится подавать иск о своем восстановлении.

Напомним, в Глухове мэр Мишель и его ближайшее окружение уже прославились рядом громких судебных дел, когда исключительно по политическим мотивам, принадлежность к оппозиции, собственные взгляды и нежелание втягиваться в грязные игры были уволены начальник УСЗН Л. Громак, директор школы №2 А. Рябуха, директор БТИ Мироненко и др. Первым еще в конца 2015 года был целый коллектив - наши коллеги-журналисты из «Народной трибуны». Эти безнаказанные проявления деспотизма и желание абсолютной власти вылились в систему. В ближайшие дни прогнозируют увольнение заместителя М. Васильевой.

Зато на ключевые должности в городе назначаются исключительно близкие люди.