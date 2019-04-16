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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:01436

Федерацию бокса Сумщины возглавил экс-регионал

Сегодня, 16 мая, в Сумах состоялось заседание областной федерации бокса.

Единогласным решением всех присутствующих было поддержано кандидатуру депутата облсовета от партии «Воля народа» Олега Бояринцева (в предыдущем созыве был в Партии регионов) на пост президента областной федерации.

Исполнительным директором выбрали Юрия Шкромаду, заместитель исполнительного директора - Воловик Виталий, секретарь - Лысенко Сергей.

На заседании присутствовал генеральный секретарь Федерации бокса Украины - Илья Гурович, который пожелал новому руководству федерации плодотворной работы на развитие бокса в области.

После завершения официальной части тренеры Виталий Воловик и Виталий Орехов были награждены благодарностями главы областного совета за весомый вклад в развитие бокса на Сумщине.

Спорт Бокс Олег Бояринцев
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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