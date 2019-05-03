На Сумщине в ДТП погиб мотоциклист Авария с участием легковушки и мотоцикла произошла 13 мая около 23:30.

На автодороге Ромны-Конотоп, возле села Гаи Роменского района, произошло столкновение между мотоциклом «Минск» под управлением 27-летнего местного жителя и автомобилем «Шкода Октавия» под управлением 49-летнего киевлянина.

В результате ДТП водитель мотоцикла от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. Его двух пассажиров, 18-ти и 26-ти лет, с многочисленными травмами доставили в местную больницу, где последние проходят лечение.

Установлено, что оба транспортных средства двигались во встречном направлении. Медицинское освидетельствование показало, что водитель автомобиля был трезв.

Следователи начали уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины, то есть нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть человека. С целью выяснения всех обстоятельств происшествия, следствие по делу продолжается, сообщает Роменский отдел полиции.