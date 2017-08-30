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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 06:55328

В Сумах соревновались депутаты

15-16 мая в Сумах состоялась спартакиада среди депутатов Сумской области.

Участники соревновались в футзале, настольном теннисе, шахматах, шашках и волейболе.

В соревнованиях по футзалу победителями стали следующие команды:

I место - Ямпольский район.

II место - Великописаревский район,

III место - Объединенные территориальные громады Недригайливщины.

В соревнованиях по настольному теннису среди женщин победителями стали:

I место - Сегида Ирина (Белопольский район).

II место - Бовтута Наталья (Роменский район)

III место - Мартыненко Оксана (ОТГ Недригайливщины)

В соревнованиях по настольному теннису среди мужчин победителями стали:

I место - Романчук Ярослав (Бурынский горсовет)

II место - Кальченко Иван (Белопольский район)

III место - Cтеценко Дмитрий (г. Глухов)

В соревнованиях по шахматам среди женщин победителями стали:

I место - Панченко Ирина (Ямпольский район)

II место - Иванова Наталья (Липоводолинский район)

III место - Резник Татьяна (Тростянецкий район)

В соревнованиях по шахматам среди мужчин победителями стали:

I место - Сорока Сергей (г. Глухов).

II место - Панченко Ярослав (г. Ромны)

III место - Сиденко Иван (Белопольский район)

Победителями и призерами по шашкам среди женщин стали:

I место - г. Ромны

II место - Белопольский район

III место - Липоводолинский район

Победителями и призерами по шашкам среди мужчин стали:

I место - Ямпольский район

II место - Тростянецкий район

III место - Сумской район

Победителями и призерами по волейболу стали:

I место - Ямпольский район

II место - Сумской район

III место - Глуховский район и город Глухов

В общекомандном зачете победителями стали:

I место - Ямпольский район

II место - Великописаревский район

III место - Сумской район

Финальные соревнования спартакиады пройдут с 3-7 июня в г. Черноморск.

Спорт Депутаты Спартакиада
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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