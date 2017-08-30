В Сумах соревновались депутаты

Участники соревновались в футзале, настольном теннисе, шахматах, шашках и волейболе.
В соревнованиях по футзалу победителями стали следующие команды:
I место - Ямпольский район.
II место - Великописаревский район,
III место - Объединенные территориальные громады Недригайливщины.
В соревнованиях по настольному теннису среди женщин победителями стали:
I место - Сегида Ирина (Белопольский район).
II место - Бовтута Наталья (Роменский район)
III место - Мартыненко Оксана (ОТГ Недригайливщины)
В соревнованиях по настольному теннису среди мужчин победителями стали:
I место - Романчук Ярослав (Бурынский горсовет)
II место - Кальченко Иван (Белопольский район)
III место - Cтеценко Дмитрий (г. Глухов)
В соревнованиях по шахматам среди женщин победителями стали:
I место - Панченко Ирина (Ямпольский район)
II место - Иванова Наталья (Липоводолинский район)
III место - Резник Татьяна (Тростянецкий район)
В соревнованиях по шахматам среди мужчин победителями стали:
I место - Сорока Сергей (г. Глухов).
II место - Панченко Ярослав (г. Ромны)
III место - Сиденко Иван (Белопольский район)
Победителями и призерами по шашкам среди женщин стали:
I место - г. Ромны
II место - Белопольский район
III место - Липоводолинский район
Победителями и призерами по шашкам среди мужчин стали:
I место - Ямпольский район
II место - Тростянецкий район
III место - Сумской район
Победителями и призерами по волейболу стали:
I место - Ямпольский район
II место - Сумской район
III место - Глуховский район и город Глухов
В общекомандном зачете победителями стали:
I место - Ямпольский район
II место - Великописаревский район
III место - Сумской район
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