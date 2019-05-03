На Сумщине за убийство дали 5 лет К 5 годам лишения свободы приговорен конотопчанин за нанесение смертельного удара ножом сыну сожительницы.

Конотопской местной прокуратурой поддержано государственное обвинение в отношении 34-летнего мужчины, который нанес смертельный удар сыну своей сожительницы.

Трагедия произошла в конце декабря в г. Конотоп. Сожитель женщины в состоянии алкогольного опьянения ударил ее сына ножом в живот. На следующий день от полученного ранения 26-летний потерпевший скончался в больнице.

«В суде обвиняемый вину свою признал полностью, искренне раскаивался. Объяснил, что они с потерпевшим распивали спиртные напитки. Захмелев, тот начал оскорблять обвиняемого, в частности упрекал его якобы непристойным поведением в местах лишение свободы. Разозлившись, обвиняемый схватил нож и ударил пасынка в живот», - рассказала прокурор Конотопской местной прокуратуры Юлия Волосюк.

При вынесении приговора суд учел позицию гражданской жены погибшего, которая просила строго не наказывать обвиняемого. Поэтому мужчина осужден по ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) УК Украины к 5 годам лишение свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.