В центре Сум коммунальная авария КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды 17 мая.

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ по проезду Кузнечный, 5 сегодня, 17 мая, в 6:45 прекращено водоснабжение домов №№ 3, 4, 5, 6/1, 6/2 по проезду Кузнечный.

После завершения работ подачу воды будет возобновлена. Приносим извинения за временные неудобства, говорится в сообщении.