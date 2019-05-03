В центре Сум коммунальная авария

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ по проезду Кузнечный, 5 сегодня, 17 мая, в 6:45 прекращено водоснабжение домов №№ 3, 4, 5, 6/1, 6/2 по проезду Кузнечный.
После завершения работ подачу воды будет возобновлена. Приносим извинения за временные неудобства, говорится в сообщении.
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