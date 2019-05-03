В Шостке полиция ищет пропавшего подростка

Об этом информирует отдел полиции. Приметы пропавшего подростка: на вид 17-18 лет, рост около 170 см, худощавого телосложения, лицо овальное, волосы светлые. Был одет в футболку черного цвета с зеленой надписью, серые спортивные штаны, обут в темные кроссовки. Если кому известна какая-либо информация, которая поможет в розыске Руслана Кобылянского, просьба сообщить в отдел полиции (ул. Свободы, 67), или по телефонам: 050-327-91-48 (дежурная часть), или на круглосуточную линию службы «102», пишет Шостка.info.
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