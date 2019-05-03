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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:35187

В Шостке полиция ищет пропавшего подростка

16 мая в полицию поступило сообщение о том, что со школы в областной центр социально-психологической реабилитации детей не вернулся 15-летний Руслан Кобылянский.

Об этом информирует отдел полиции. Приметы пропавшего подростка: на вид 17-18 лет, рост около 170 см, худощавого телосложения, лицо овальное, волосы светлые. Был одет в футболку черного цвета с зеленой надписью, серые спортивные штаны, обут в темные кроссовки. Если кому известна какая-либо информация, которая поможет в розыске Руслана Кобылянского, просьба сообщить в отдел полиции (ул. Свободы, 67), или по телефонам: 050-327-91-48 (дежурная часть), или на круглосуточную линию службы «102», пишет Шостка.info.

Право Пропал ребенок Шостка
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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