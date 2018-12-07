Сумские школьники в призах на Всеукраинском турнире юных философов и религиоведов В этом году турнир собрал 15 лучших команд со всей Украины. Сборная команда учеников Сум традиционно стала не только участником, но и вошла в число победителей.

Сумские школьники Диана Яровая (классическая гимназия), Ксения Могильная (школа № 10), Михаил Отич (школа № 10), Анастасия Кудина (УВК № 16), Евгения Крючкова (СОШ № 27) поразили членов жюри основательными знаниями по вопросам традиционных ценностей украинской семьи, воспитания, ответственности родителей за воспитание детей, противодействия буллингу, поиску смысла жизни. Неутомимый труд, критичность мышления, навыки анализа стали составляющими успеха сумской команды «Виктория», которая заняла на турнире второе место.