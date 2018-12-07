Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:50127

Сумские школьники в призах на Всеукраинском турнире юных философов и религиоведов

В этом году турнир собрал 15 лучших команд со всей Украины. Сборная команда учеников Сум традиционно стала не только участником, но и вошла в число победителей.

Сумские школьники Диана Яровая (классическая гимназия), Ксения Могильная (школа № 10), Михаил Отич (школа № 10), Анастасия Кудина (УВК № 16), Евгения Крючкова (СОШ № 27) поразили членов жюри основательными знаниями по вопросам традиционных ценностей украинской семьи, воспитания, ответственности родителей за воспитание детей, противодействия буллингу, поиску смысла жизни. Неутомимый труд, критичность мышления, навыки анализа стали составляющими успеха сумской команды «Виктория», которая заняла на турнире второе место.

Общество Религиеведение Философия Школьники
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«Золотая молодежь» Ева Йонеско (Франция, Бельгия, 2019)
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CINETECH+, 2D 18:1520:30
«Куриоса» Лу Жене (Франция, 2019)
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«Джон Уик 3» Чад Стахелски (США, 2019)
«Джон Уик 3» Чад Стахелски (США, 2019)
Кино Космос
13:55—50 грн. 18:20—55 грн.
«Маугли дикой планеты» Эрик Тости (Франция, 2019)
«Маугли дикой планеты» Эрик Тости (Франция, 2019)
Кино Космос
12:15—45 грн.
«Танцуй сердцем» Ладислас Шолла (Франция, Бельгия, 2019)
«Танцуй сердцем» Ладислас Шолла (Франция, Бельгия, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 11:0013:3021:20
«Пираньи Неаполя» Клаудио Джованнези (Италия, 2019)
«Пираньи Неаполя» Клаудио Джованнези (Италия, 2019)
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CINETECH+, 2D 13:3016:00
«Дитя тьмы» Джереми Люттер (Канада, 2017)
«Дитя тьмы» Джереми Люттер (Канада, 2017)
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CINETECH+, 2D 22:45
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Фото

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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