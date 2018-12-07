Сумские школьники в призах на Всеукраинском турнире юных философов и религиоведов

Сумские школьники Диана Яровая (классическая гимназия), Ксения Могильная (школа № 10), Михаил Отич (школа № 10), Анастасия Кудина (УВК № 16), Евгения Крючкова (СОШ № 27) поразили членов жюри основательными знаниями по вопросам традиционных ценностей украинской семьи, воспитания, ответственности родителей за воспитание детей, противодействия буллингу, поиску смысла жизни. Неутомимый труд, критичность мышления, навыки анализа стали составляющими успеха сумской команды «Виктория», которая заняла на турнире второе место.
На Сумщине завершились соревнования областного этапа по баскетболу 3х3 «Школьная баскетбольная лига Украины 3х3» среди учащихся учреждений общего среднего образования....
14 апреля закончился открытый командный чемпионат г.Сумы среди школьников....
Учні низки сумських шкіл показали чудові результати на Міжнародному мовно-літературному конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка....
В Сумах в третий раз состоялся городской конкурс «Лучший лидер года»....
Ученики с Сумщины завоевали «бронзу» в первых всеукраинском массово-спортивных соревнованиях «Cool Games»....