В Сумском облсовете новый депутат

Областная избирательная комиссия представила нового депутата. Вместо скончавшегося 6 апреля Анатолия Ричкаля депутатом стала следующая по списку БПП «Солидарность» Наталья Трофименко.
Сегодня, 22 января, в день столетия со дня исторического акта о воссоединении Украины, над зданием Сумского областного совета подняли государственный...
Сегодня, 14 декабря, проходит сессия Сумского областного совета....
14 декабря состоится 24-ая сессия Сумского областного совета седьмого созыва....
Об этом соответствующее распоряжение подписал глава Сумского областного совета Владимир Токарь....
На сайте Сумского облсовета опубликован проект решения «О создании коммунального предприятия Сумского областного совета «Информационные телекоммуникационные системы»....