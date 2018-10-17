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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:12221

Бойцы с Сумщины отличились в Нидерландах

В г. Амерсфорт (Нидерланды) прошел турнир Dutch Open по джиу-джитсу.

На турнире выступили 3 юных спортсмена сСумщины – шосткинцы Даниил Гордиенко и Валерия Нешкова и кролевчанин Даниель Преображенко. Их тренирует Дмитрий Бочаров. В Шостке молодой наставник развивает джиу-джитсу 6 лет, в Кролевце – 2 года.

Представители Сумской области выступили успешно. Валерия Нешкова стала чемпионом Европы в возрастной группе U14, победив в финале соперницу из Бельгии. «Золото» и на счету Даниеля Преображенко (U16). Он был сильнее немецкого спортсмена. В матче за бронзовую медаль Даниил Гордиенко победил соперника из Голландии. Наши земляки получили право выступить на чемпионате мира, который пройдет в Греции, пишет Шостка.info.

Спорт Джиу-джитсу
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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