12-й микрорайон остался без троллейбусов Троллейбусы № 5 и № 10 А меняют направление маршрута.

Курсируя в сторону ул. Героев Крут, троллейбусы будут разворачиваться на остановке «ТЦ «Березка» (без заезда на конечную). Причина: проведение ремонтных работ бригадами КП «Дорремстрой» на участке по ул. Героев Крут.

В связи с этим возможны отклонения от основного расписания указанных маршрутов, сообщили в КП «Электроавтотранс».