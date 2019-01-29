12-й микрорайон остался без троллейбусов

Курсируя в сторону ул. Героев Крут, троллейбусы будут разворачиваться на остановке «ТЦ «Березка» (без заезда на конечную). Причина: проведение ремонтных работ бригадами КП «Дорремстрой» на участке по ул. Героев Крут.
В связи с этим возможны отклонения от основного расписания указанных маршрутов, сообщили в КП «Электроавтотранс».
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