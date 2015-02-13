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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:27384

Сумской облсовет ликвидировал 100-летнюю газету «Сумщина»

Сегодня, 17 мая, на сессии Сумского облсовета депутаты ликвидировали редакцию газеты «Сумщины».

Напомним: газета, основанная в 1918 году, в прошлом году отметила 100-летие, однако в этом году она уже прекратила выпуск из-за того, что облсовет до конца 2018 года не вышел из числа учредителей для реформирования. В 2019 году вышло всего 13 номеров, однако 19 марта было признано недействительным свидетельство о госрегистрации этого печатного СМИ.

Теперь вот ее ликвидируют…

За проголосовали 42 депутата.

Общество Газета Сумщина
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