Сумской облсовет ликвидировал 100-летнюю газету «Сумщина»

Напомним: газета, основанная в 1918 году, в прошлом году отметила 100-летие, однако в этом году она уже прекратила выпуск из-за того, что облсовет до конца 2018 года не вышел из числа учредителей для реформирования. В 2019 году вышло всего 13 номеров, однако 19 марта было признано недействительным свидетельство о госрегистрации этого печатного СМИ.
Теперь вот ее ликвидируют…
За проголосовали 42 депутата.
На сайте Сумского облсовета опубликован проект решения «О реорганизации печатного средства массовой информации - областной газеты «Сумщина» и коммунального предприятия...
В новом штатном расписании сумской областной коммунальной газеты «Сумщина» забыли должности корректора и верстальщика....
Сегодня, 20 октября, на последней сессии Сумского облсовета 6-го созыва депутаты назначили главного редактора областной коммунальной газеты «Сумщина»....
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