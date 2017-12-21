Глава Сумского облсовета не стал отчитываться перед депутатами Сегодня, 17 мая, на сессии Сумского облсовета депутаты приняли отчет главы облсовета Владимира Токаря без заслушивания.

В начале сессии депутат Петр Нечмоня предлагал изменить порядок рассмотрения проектов решений, чтобы заслушать Владимира Токаря в начале. Однако тот сказал, что отчитается в свое время. Однако когда время пришло, не стал отчитываться, а просто поставил отчет на голосование.

В итоге «за» проголосовали 40 депутатов, 2 были «против», 4 не голосовали.

Владимир Токарь поблагодарил депутатам за голосвание: «А то бы я забрал около часа вашего времени».

Почитать его ответ можно на сайте облсовета.