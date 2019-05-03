Год выдался непростым: задолженность по зарплате, отсутствие заказов, протестные акции работников предприятия. По словам Андрея Осипенко, в начале мая, узнав от руководства государственного концерна «Укроборонпром» о назначении его главой ликвидационной комиссии, которая должна была сократить штат сотрудников и снять статус казенного с оборонного предприятия, он написал заявления об увольнении. На днях заявление подписали. На данный момент исполняет обязанности директора заместитель директора по экономике Геннадий Егорович Майданик, пишет Шостка-news.
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