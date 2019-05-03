Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:50264

Андрей Осипенко покинул пост и.о. директора КЗ «Звезда»

Без двух недель год — именно столько Андрей Осипенко занимал должность и.о. директора Шосткинского КЗ «Звезда».

Год выдался непростым: задолженность по зарплате, отсутствие заказов,  протестные акции работников предприятия. По словам Андрея Осипенко, в  начале мая, узнав от руководства государственного концерна «Укроборонпром» о назначении его главой ликвидационной комиссии, которая должна была сократить штат сотрудников и снять статус казенного с оборонного предприятия, он написал заявления об увольнении. На днях заявление подписали. На данный момент исполняет обязанности директора заместитель директора по экономике Геннадий Егорович Майданик, пишет Шостка-news.

Экономика Звезда Шостка
view counter

По тематике

В Шостке полиция ищет пропавшего подростка
Сегодня 10:35

В Шостке полиция ищет пропавшего подростка

16 мая в полицию поступило сообщение о том, что со школы в областной центр социально-психологической реабилитации детей не вернулся 15-летний...

Вчера 15:00

В Шостке разоблачить вора помогли камеры видеонаблюдения

Шесть рулонов обоев похитил из строительного магазина неоднократно судимый 41-летний житель Шостки....

Вчера 09:19

Ночью на Черниговской горела многоэтажка

Спасатели ликвидировали возгорание в подсобном помещении многоквартирного дома....

14.05.2019 17:32

Шосткинцу дали 4 года за грабеж и мошенничество

К 4 годам лишения свободы приговорен 20-летний юноша, который совершил ряд преступлений....

У Шостці проводять конкурс на пам’ятник Кулішу
10.05.2019 16:09

У Шостці проводять конкурс на пам’ятник Кулішу

Шосткинська міська рада запрошує взяти участь у відкритому конкурсі до 200-річчя з дня народження Пантелеймона куліша...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Золотая молодежь» Ева Йонеско (Франция, Бельгия, 2019)
«Золотая молодежь» Ева Йонеско (Франция, Бельгия, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 18:1520:30
«Куриоса» Лу Жене (Франция, 2019)
«Куриоса» Лу Жене (Франция, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 17:4520:15
«Джон Уик 3» Чад Стахелски (США, 2019)
«Джон Уик 3» Чад Стахелски (США, 2019)
Кино Космос
13:55—50 грн. 18:20—55 грн.
«Маугли дикой планеты» Эрик Тости (Франция, 2019)
«Маугли дикой планеты» Эрик Тости (Франция, 2019)
Кино Космос
12:15—45 грн.
«Танцуй сердцем» Ладислас Шолла (Франция, Бельгия, 2019)
«Танцуй сердцем» Ладислас Шолла (Франция, Бельгия, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 11:0013:3021:20
«Пираньи Неаполя» Клаудио Джованнези (Италия, 2019)
«Пираньи Неаполя» Клаудио Джованнези (Италия, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:3016:00
«Дитя тьмы» Джереми Люттер (Канада, 2017)
«Дитя тьмы» Джереми Люттер (Канада, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 22:45
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.