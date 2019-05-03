Андрей Осипенко покинул пост и.о. директора КЗ «Звезда» Без двух недель год — именно столько Андрей Осипенко занимал должность и.о. директора Шосткинского КЗ «Звезда».

Год выдался непростым: задолженность по зарплате, отсутствие заказов, протестные акции работников предприятия. По словам Андрея Осипенко, в начале мая, узнав от руководства государственного концерна «Укроборонпром» о назначении его главой ликвидационной комиссии, которая должна была сократить штат сотрудников и снять статус казенного с оборонного предприятия, он написал заявления об увольнении. На днях заявление подписали. На данный момент исполняет обязанности директора заместитель директора по экономике Геннадий Егорович Майданик, пишет Шостка-news.