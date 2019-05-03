Сумские теннисисты сразятся за «серебро» с чемпионом В Сумах пройдет последний матч финального этапа клубного чемпионата Украины по настольному теннису в мужской Суперлиге.

В воскресенье, 2 июня, МСК «Теннисная академия» в спортивном зале центра ПТО (ПТУ-2) будет принимать команду «Фортуна» (Киев). Адрес: ул. Александра Шапаренко, 7.

В чемпионате осталось провести только этот поединок. «Фортуна», имея в активе 10 очков (5 побед), уже чемпион. У полтавской команды «TT TEAM» 9 (3 победы и 3 поражения), у сумчан пока 8 (3 победы и 2 поражения). Чтобы завоевать серебряные медали, нашим нужна только победа, так как по личным встречам полтавчане впереди: 4:2 и 3:4. Черниговская команда «Пасавто» с 6 очками заняла четвертое место.