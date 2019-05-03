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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:32232

Сумские теннисисты сразятся за «серебро» с чемпионом

В Сумах пройдет последний матч финального этапа клубного чемпионата Украины по настольному теннису в мужской Суперлиге.

В воскресенье, 2 июня, МСК «Теннисная академия» в спортивном зале центра ПТО (ПТУ-2) будет принимать команду «Фортуна» (Киев). Адрес: ул. Александра Шапаренко, 7.

В чемпионате осталось провести только этот поединок. «Фортуна», имея в активе 10 очков (5 побед), уже чемпион. У полтавской команды «TT TEAM» 9 (3 победы и 3 поражения), у сумчан пока 8 (3 победы и 2 поражения). Чтобы завоевать серебряные медали, нашим нужна только победа, так как по личным встречам полтавчане впереди: 4:2 и 3:4. Черниговская команда «Пасавто» с 6 очками заняла четвертое место.

Спорт Настольный теннис Теннисная академия
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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